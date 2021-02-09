Снегопад в Украине. Обесточены почти 300 населенных пунктов в 12 областях, в ГСЧС просят отказаться от поездок на авто

В ряде областей за последние сутки выпало более 30 см снега, с утра во Львове, Харькове и Киеве образовались пробки; в шести областях ограничили движение грузового транспорта.

Больше всего снега выпало в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях (на фото Киев 8 февраля) Фото: ЕРА

Из-за налипания мокрого снега и порывов ветра в Украине в ночь на 9 февраля остались без света 273 населенных пункта в 12 областях, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего обесточено населенных пунктов в Одесской области (85). В Херсонской области без электроэнергии остались жители 54 населенных пунктов, в Черновицкой – 40, в Николаевской – 34, в Запорожской и Полтавской – по 12, в Киевской и Кировоградской – по 10, в Донецкой – семь, в Закарпатской – пять, в Житомирской – три, в Днепропетровской – один.

Погодные условия ухудшились в Украине 8 февраля, больше всего снега (более 30 см) выпало в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, информирует "Укравтодор".

Покрытие большинства дорог государственного значения заснеженное, в отдельных местах снежные заносы. Дороги государственного значения чистят более 1,6 тыс. единиц техники дорожных служб, также к чистке снега привлекали ГСЧС (120 машин).

В Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Ровенской и Житомирской областях ввели ограничения на движение грузового транспорта.

Как видно из данных Google Maps, в ряде украинских городов, в частности в Киеве, Харькове и Львове, с утра образовались заторы.

Пробки во Льове. Скриншот: google.com.ua/maps

Владельцев автомобилей в ГСЧС призвали оставить свои транспортные средства дома, чтобы они не мешали чистке снега.

В ведомстве сообщили, что погодные условия 9 февраля в большинстве регионов не улучшатся: по всей стране, кроме западных регионов, порывы ветра 15–20 м/с; на дорогах (кроме юга и Закарпатья) гололедица, ночью в северной части и в Харьковской области существенный снег, метели, в центральных областях – мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед ("желтый" уровень опасности).