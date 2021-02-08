Спасатели предупредили об ухудшении погоды по Украине. Ожидаются снегопады и сильный ветер

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила о снегопадах, метелях и порывах ветра до 15–20 м/с.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об ухудшении погодных условий 8 февраля. Синоптики прогнозируют в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, а также в западных и центральных областях снегопады и метели.

Кроме снегопада, по всей стране ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, метели и снежные заносы (снежный покров в большинстве областей – 20–30 см, а в Ровенской, Волынской и Львовской областях – 30–40 см). В Прикарпатье и южных областях ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, а в Закарпатье – сильный дождь. На дорогах гололед.

Спасатели рассказали, что по состоянию на 7.00 снег шел во Львовской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в Киеве. По информации Государственного агентства автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

"С 22.00 7 февраля до 5.00 8 февраля вводилось плановое ограничение движения для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на дорогах государственного значения во Львовской области", – сообщили в ГСЧС.

Из-за сильного снегопада 8 февраля во Львове работают все коммунальные службы. В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что утром работало 93 единицы снегоочистительной техники. Коммунальщики будут работать и в течение дня. В городе выпало 30 см осадков, снегопад продолжается.

По словам заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, всего в городе работает 1300 дворников. Проблем с выездом транспорта, в том числе трамваев и троллейбусов, нет.

Во Львове с утра улицы расчищают 93 единицы снегоочистительной техники. Фото: city-adm.lviv.ua

В Киеве коммунальщики с ночи расчищают дороги, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram. Ночью на дорогах работало 347 единиц спецтехники. К уборке снега привлекли 206 дворников.

Водителей призвали не оставлять автомобили на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Киевлян просят не использовать личные автомобили во время снегопада, а отдать предпочтение общественному транспорту.

Синоптики прогнозируют сегодня метели по всей территории Украины. Температура воздуха от -2...-7 °С, в северной части до -10 °С, в южных областях и в Прикарпатье – +1...+6 °С, в Закарпатье и юге Одесской области – +7...+12 °С.

В Киевской области обещают снег и метель, на дорогах гололед. Ветер восточный, 7–12 м/с, с порывами 15–18 м/с. Температура воздуха от -7...-10 °С.