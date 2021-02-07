В Украине погодные условия могут привести к перебоям с энергоснабжением и проблемам на отдельных участках дорог. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег, на дорогах гололедица, порывы ветра 15–20 м/с. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 февраля в западных областях, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях – снег, порывы ветра 15–20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20–30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях – 30–40 см). В Закарпатье, Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях – снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (уровень опасности – желтый)", – отметили в сообщении.

В Киеве 8 февраля прогнозируют значительный снег, порывы ветра 15–20 м/с, метели, снежные заносы, прирост снега 15–20 см, на дорогах гололедица. Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13...-16 °С, днем -7...-10 °С.

Синоптики обещают 7–8 февраля по всей стране, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до -12...-18 °С, в северных областях местами до -20...-24 °С, днем до -8...-13 °С; в южных областях ночью -5...-10 °С, днем -4...+2 °С.

"Такие погодные условия приведут к перебоям с энергоснабжением отдельных населенных пунктов; нарушениям, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях – прекращению движения автотранспорта", – отметили в ГСЧС.