В Украине почти 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды – ГСЧС

В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям утром 5 февраля.
"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линии электропередач обесточены 189 населенных пунктов в семи областях, а именно: в Черниговской – 54, Киевской – 32, Житомирской – 32, Полтавской – 21, Тернопольской – 20, Хмельницкой – 19, Винницкой – 11", – говорится в сообщении.
Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения, подчеркнули спасатели.
Также утром 5 января ГСЧС предупредила о существенном ухудшении погодных условий, в частности – о порывах ветра и гололеде на дорогах. В большинстве областей прогнозируются порывы ветра от 15 до 20 м/с, на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.