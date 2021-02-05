В Украине почти 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды – ГСЧС

Из-за порывов ветра без света остались 54 населенных пункта в Черниговской области, по 32 – в Киевской и Житомирской, 21 – в Полтавской, 20 – в Тернопольской, 19 – в Хмельницкой и 11 – в Винницкой областях, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Электроснабжение восстанавливали бригады облэнерго

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В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям утром 5 февраля. "В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линии электропередач обесточены 189 населенных пунктов в семи областях, а именно: в Черниговской – 54, Киевской – 32, Житомирской – 32, Полтавской – 21, Тернопольской – 20, Хмельницкой – 19, Винницкой – 11", – говорится в сообщении. Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения, подчеркнули спасатели. Также утром 5 января ГСЧС предупредила о существенном ухудшении погодных условий, в частности – о порывах ветра и гололеде на дорогах. В большинстве областей прогнозируются порывы ветра от 15 до 20 м/с, на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.