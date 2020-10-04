В Донецкой области восстановили электроснабжение населенных пунктов, которые были обесточены из-за непогоды – ДТЭК

3 октября работники ремонтных бригад подключили к электричеству населенные пункты Торецкого района Донецкой области, которые находятся в "серой зоне", сообщили в "ДТЭК Донецкие электросети".

3 октября в Донецкой области завершили восстанавливать электроснабжение 44 населенных пунктов, которые были обесточены в результате сильных дождей и ветра, сообщила пресс-служба "ДТЭК Донецкие электросети" в Facebook.

Как сказано на сайте оператора системы распределения, больше всего от непогоды пострадали Бахмутский, Константиновский, Торецкий и Лиманский районы области. За первые сутки ремонтные бригады восстановили энергоснабжение 23 населенных пунктов, 205 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 25 линий электропередач.

Последними к электричеству подключили три населенных пункта Торецкого района (Зайцево, Жованка и Пески), которые расположены в "серой зоне" – для начала работ необходимы были дополнительные согласования.

"За время непогоды мы вернули свет жителям 41 населенного пункта, восстановили работу 442 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 47 линий электропередач. В первую очередь специалисты энергокомпании устраняли обрывы проводов из-за поваленных деревьев, которые представляли наибольшую угрозу. После чего восстанавливали работу воздушных линий", – сообщил генеральный директор "ДТЭК Донецкие электросети" Алексей Дегтярев.

Работники ремонтных бригад приложили "максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденные линии и вернуть свет в дома всех пострадавших от непогоды жителей", – добавил он.

В ДТЭК напомнили, что при сильном ветре нельзя находиться вблизи линий электропередачи, а к оборванному проводу нельзя подходить ближе, чем на 8–12 метров, касаться запрещено.

Непогода бушевала в Донецкой области с 30 сентября по 1 октября, порывы ветра достигали 20 м/с, сообщали в ДТЭК.