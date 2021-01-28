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Непогода в Украине. Около 300 населенных пунктов остались без электроэнергии

Толщина снежного покрова в Одесской и Черкасской областях доходит до 20 см. В Одесской области запрещено движение автомобилей на трассе Одесса – Рени, в Николаевской области движение ограничено. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Большинство населенных пунктов, оставшися без света, находятся в Одесской области
Большинство населенных пунктов, оставшися без света, находятся в Одесской области
Фото: ДСНС України / Facebook

В Украине из-за сильных снегопадов к вечеру 28 января были обесточены 273 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Большинство населенных пунктов, оставшися без света, находятся в Одесской области – 153, в Николаевской – 63, в Кировоградской – 53, в Киевской – 4. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Толщина снежного покрова в Одесской и Черкасской областях доходит до 20 см. По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования в основном обеспечен за исключением нескольких участков трасс в Николаевской и Одесской областях.

"Одесская область – запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения. В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново", – уточнили в релизе.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5335986773085846

Днем 28 января сотрудники ГСЧС помогли беременной женщине из села Новоукраинка Одесской области добраться до роддома. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Facebook.

"Поступило сообщение о том, что за пределами села Новокраинка Раздельнянского района нуждается в помощи роженица, которая из-за погодных условий не может попасть в роддом. Спасатели в сопровождении снегоуборочной техники "Прогресдорбуд" помогли отвезти женщину в роддом Раздельнянского районной центральной больницы", – написали в посте.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5335696459781544

По информации ГСЧС, с начала непогоды спасатели существле отбуксировали более 700 транспортных средств (из них 14 машин скорой помощ и 19 автобусов), была оказана помощь примерно 1 700 гражданам.  

28 января в ряде областей Украины продолжается непогода – ветер, налипание мокрого снега, сильная метель и заносы, сообщили в Укргидрометцентре.

Теги: Украина, Одесса, автомобили, ГСЧС, снегопад, помощь, непогода, Николаевская область, автобус, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, Черкасская область, Новоукраинка, Укргидрометцентр
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