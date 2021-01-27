Украину засыпает снегом, Россия отбивается от призывов освободить Навального, Bellingcat выпустил новое расследование про ФСБ. Главное за день

В нескольких регионах Украины из-за ухудшения погоды объявили красный уровень опасности

В Украину пришел циклон – сегодня и завтра в нескольких областях Украины сильный ветер и до 40 см снега. В Одесской и Николаевской областях снегопад уже начался.

Руководителям учебных заведений в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях посоветовали подготовиться к возможному переходу на дистанционную форму обучения.

СБУ опубликовала доказательства причастности экс-замглавы спецслужбы к заказному убийству

Служба безопасности Украины разыскивает бывшего первого зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного как подозреваемого, ему хотят вручить ходатайство об избрании меры пресечения. По данным спецслужбы, он участвовал в организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее о "криминальных разборки между группами влияния" внутри спецслужбы сообщали СМИ.

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выпустили новое расследование о ФСБ

На основании информации о перелетах сотрудников ФСБ расследователи пришли к выводу, что та же группа сотрудников ФСБ, которая, по их данным, организовала отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, причастна к смерти как минимум трех человек за период с 2014-го по 2019 год.

G7 и Евросоюз призвали освободить Навального, МИД РФ назвал это "антироссийским демаршем"

К странам и мировым организациям, призывающим освободить Навального из-под политически мотивированного ареста, отпустить его задержанных на митингах сторонниках и объяснить ситуацию с его отравлением, присоединились "Большая семерка" и Евросоюз.

МИД РФ назвал их совместное заявление "антироссийским демаршем" и порекомендовал "отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан".

Тем временем, в России в квартиру Навального и его жены пришли с обыском, силовики начали ломать дверь. С обысками пришли и к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и членам Либертарианской партии России. По предварительной информации, следственные действия проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акций протеста в поддержку Навального. Брата политика, Олега Навального, силовики после обыска увезли.

Об участии в акциях в поддержку Навального начали допрашивать школьников.

В Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена

Журналисты обратили внимание на то, что Кремль в сообщении о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена написал, что обсуждался вопрос "внутриукраинского урегулирования", а американская сторона сообщала о поддержке суверенитета Украины в контексте угроз со стороны России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что использование разных формулировок отражает позицию сторон, и разница в изложении "говорит о серьезных разногласиях на этот счет".

Путин выступил в Давосе – говорил о любви и единстве России с Европой

Президент РФ, выступая на Давосском форуме, сообщил, что у Европы и России общая культура, и по сути, это "одна цивилизация". "Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной", – заявил он. Российский лидер также отметил, что ситуация в мире может развиваться "неуправляемо и непредсказуемо", что чревато "борьбой всех против всех".

Процесс обмена пленными с группировками "ДНР" и "ЛНР" заблокирован

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Украина с сентября просит представителей боевиков предоставить списки пленных на обмен, но те под разными предлогами блокируют процесс. Передача пленных украинцев, которую ожидали от боевиков 20-21 января, до сих пор не произошла.

Глава МИД Венгрии заверил, что у венгров Закарпатья нет сепаратистских намерений

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил с визитом Украину и на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что "обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла". В знак добрых намерений своей страны, он отметил, что Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей с востока Украины на отдых.

"Нафтогаз України" установил цену на газ на февраль

Газопоставляющая компания “Нафтогаз України“ установила в феврале цену на газ в размере 6,86 грн за кубометр – это на 13 копеек ниже закрепленной Кабмином.

Кабмин же сегодня дополнил свое постановление – максимальная цена за кубометр на уровне 6,99 грн будет действовать и для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Кроме того, Кабмин поддержал выплату компенсаций гражданам, у которых установлено электроотопление.

УЕФА подтвердил проведение Евро 2020 в 12 городах

УЕФА намерен провести Евро 2020, перенесенный на лето 2021, в 12 первоначально запланированных городах. В организации рассматривают четыре сценария допуска болельщиков на матчи чемпионата, окончательное решение по этому вопросу примут в апреле.