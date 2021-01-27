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В Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что Путин не обсуждал с президентом США Джо Байденом возобновление российско-американских переговоров в формате, подобном встречам экс-спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-помощника президента России Владислава Суркова.

Песков (на фото) объяснил использование разных формулировок для обозначения войны на Донбассе в разговоре Путина и Байдена
Песков (на фото) объяснил использование разных формулировок для обозначения войны на Донбассе в разговоре Путина и Байдена
Фото: EPA

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путин показал, что между Москвой и Вашингтоном остаются серьезные разногласия на тему войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отмечает "Интерфакс".

Журналисты на пресс-конференции с Песковым обратили его внимание на то, что Кремль в сообщении о разговоре Путина и Байдена написал, что обсуждался вопрос "внутриукраинского урегулирования", а американская сторона сообщала о поддержке суверенитета Украины в контексте угроз со стороны России. 

Песков ответил, что использование разных формулировок отражает позицию сторон, и разница в изложении "говорит о серьезных разногласиях на этот счет".

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Байден возобновление российско-американских переговоров в формате, подобном встречам бывшего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-помощника президента России Владислава Суркова.

Байден и Путин 26 января провели первый телефонный разговор с момента избрания Байдена президентом США. Американский лидер подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины.

В Офисе президента Украины этот разговор назвали хорошим знаком для нашей страны, так как Байден поставил вопрос поддержки украинского суверенитета фактически первым – в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира.

Теги: Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Донбасс, Дмитрий Песков, война на Донбассе
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