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ПОЛИТИКА

В Офисе президента считают разговор Байдена с Путиным хорошим знаком для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что президент США Джо Байден в первом разговоре с российским президентом Владимиром Путиным подтвердил ключевую позицию по поддержке Штатами суверенитета Украины.

Разговор Байдена (слева) с Путиным (справа) состоялся 26 января
Разговор Байдена (слева) с Путиным (справа) состоялся 26 января
Фото: EPA

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным является хорошим знаком для Украины. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным – это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", - отметил Подоляк.

И хотя формальная, по его словам, причина разговора касалась темы стратегического разоружения, его наполнение было гораздо шире и объемнее и выглядит идеально для интересов Украины.

"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым – в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", – добавил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с США и цивилизованным миром – полное прекращение агрессивной политики России.

"И первейшее в этом – прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований. Президент Байден акцентировал это очень четко, предметно и системно", – резюмировал он.

Байден и Путин 26 января провели первый телефонный разговор с момента избрания Байдена президентом США. Американский лидер подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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