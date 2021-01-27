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Байден дал понять Путину, что США будут отвечать решительно на действия РФ, причиняющие вред – Белый дом

Белый дом сообщил подробности телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

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Байден и Путин созвонились 26 января
Байден и Путин созвонились 26 января
Фото: EPA (архив)

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время состоявшегося 26 января телефонного разговора обсудили готовность обеих стран продлить на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Подробности телефонного разговора сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран  договорились о том, чтобы этот процесс завершить к 5 февраля.

"Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно для защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам", – отметили в Белом доме.

Байден в разговоре коснулся действий российских хакеров, которые стояли за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США в конце 2020 года. Тогда хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft.

Байден и Путин 26 января провели первый телефонный разговор с момента избрания Байдена президентом США. Байден  подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, хакеры, Джо Байден, Белый дом, кибератака
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