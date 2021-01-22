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США намерены продлить действие СНВ-III с Россией на пять лет – Псаки

Президент США Джо Байден собирается продлить единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Срок действия СНВ-III между США и Россией истекает 5 февраля
Срок действия СНВ-III между США и Россией истекает 5 февраля
Фото: depositphotos.com

Президент США Джо Байден намерен пролонгировать на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией (СНВ-III). Об этом на брифинге 21 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Срок действия СНВ-III (на английском – New START) истекает 5 февраля.

"Президенту давно понятно, что новый договор соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Его продолжение имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией есть конфронтационными как сейчас", – аргументировала Псаки, добавив, что New START – единственный договор, который ограничивает российские ядерные силы, и является якорем стратегической стабильности между двумя странами.

Намерения США продлить договор поприветствовали в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 января заявил, что Россия также выступает за его сохранение, пишет РБК.

“Безусловно, мы можем только приветствовать политическую волю, но все зависит от деталей этого предложения, которое, конечно, пока я не готов никак комментировать. Их еще предстоит изучить“, — сказал Песков.

Как отмечало агентство Associated Press, Москва хочет продлить подписанный в 2010 году Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года. 45-й президент США Дональд Трамп в свою очередь хотел подписать новый трехсторонний договор при участии Китая. Пекин, который расширяет свой ядерный арсенал (он не такой большой, как у США и России), почти не проявляет интереса к переговорам и подписанию нового соглашения, сообщало Associated Press.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявлял 9 июня, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних ядерных переговорах, об этом сообщал телеканал CGTN.

Как сообщало "Радіо Свобода" в октябре 2020 года президент России Владимир Путин предлагал продолжить действие СНВ-III на год без каких-либо условий. Это позволило бы провести переговоры по всем имеющимся в нем вопросам, отмечал президент РФ. 

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

Теги: Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, вооружение, Джен Псаки, наступление, документы, ракеты, президент, безопасность, ограничения, РБК, ракета, Радио Свобода, соглашение
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