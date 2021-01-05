Российские хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам Microsoft – The Wall Street Journal

Корпорация Microsoft сообщила о загрузке программного обеспечения от поставщика SolarWinds с вредоносным кодом. Так российские киберпреступники получили доступ к внутренним системам компании, написала газета The Wall Street Journal.

Российские хакеры, стоящие за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США, получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 31 декабря со ссылкой на информацию от компании-гиганта.

Компания подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds с вредоносным кодом. Таким образом киберпреступники получили доступ к внутренним системам Microsoft.

В корпорации заявили о необычной активности некоторых внутренних учетных записей. После проверки специалисты выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях.

В Microsoft подчеркнули, что завладевшие учетной записью могли просматривать исходный код, но не изменять его. При этом в компании не уточнили, какие именно продукты пострадали от хакерской атаки.

"Мы не нашли доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов и никаких свидетельств, что наши системы использовались для атак на других", – говорится в блоге компании.

The Washington Post ранее сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.