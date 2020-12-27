Российские хакеры взломали облачный сервис Microsoft – СМИ

Связанные с российским правительством хакеры взломали облачный сервис Microsoft Azure и пытались получить доступ к почте компании по кибербезопасности CrowdStrike.

По данным СМИ, попытка взлома CrowdStrike не удалась, но хакеры взломали одного из их партнеров Фото: depositphotos.com

Хакеры, связанные с российским правительством, взломали облачный сервис американской компании Microsoft и украли электронные письма как минимум одной частной компании. Об этом 25 декабря сообщало издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

По словам источников, взлом произошел через корпоративного партнера Microsoft, который занимается услугами облачного доступа, однако через какого именно не уточняется .

В самой Microsoft заявили, что не выявили никаких уязвимостей или компрометаций продукта компании или ее облачных сервисов.

Вместе с тем, 23 декабря компания по кибербезопасности CrowdStrike в своем блоге сообщила о попытке взлома. Компания получила предупреждение от Microsoft о подозрительной активности учетной записи CrowdStrike в облачном хранилище Microsoft Azure. Как выяснилось, неизвестные пытались прочитать почту CrowdStrike через облачный сервис.

Источники журналистов сообщили, что сама CrowdStrike взломана не была – только один из ее партнеров.

Это атака последовала за другой крупной хакерской атакой, совершенной в середине декабря. Тогда хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.