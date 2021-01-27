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ГК "Нафтогаз України" установил на февраль цену на газ на 13 копеек ниже закрепленной Кабмином

Газопоставляющая компания “Нафтогаз України“ установила в феврале цену на газ в размере 6,86 грн за кубометр по тарифному плану "Месячный".

В апреле цена на газ будет формироваться на рыночных условиях, уточнили в "Нафтогазі"
В апреле цена на газ будет формироваться на рыночных условиях, уточнили в "Нафтогазі" 
Фото: depositphotos.com

Газопоставляющая компания (ГК) “Нафтогаз України“ зафиксировала цену на газ для населения в феврале на уровне 6,86 грн за кубометр, на 13 копеек меньше предельной цены, установленной Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook 26 января.

"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки. Предельная цена на газ с 1 февраля и до 31 марта 2021 регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2021 № 25", – сообщила компания.

Скриншот: Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" / Facebook
Скриншот: Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" / Facebook

Клиенты, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, цена на газ не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров. В апреле цена на газ будет устанавливаться на рыночных условиях, добавили в "Нафтогазі". 

ГК "Нафтогаз України" обслуживает около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств, говорится в сообщении компании.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль с сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, тарифы, цена на газ
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