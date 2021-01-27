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УЕФА подтвердил проведение Евро 2020 в 12 городах

Вопрос о присутствии зрителей на матчах чемпионата Европы 2020 Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит в начале апреля.

Президент УЕФА Чеферин настроен провести Евро 2020 с болельщиками на трибунах
Президент УЕФА Чеферин настроен провести Евро 2020 с болельщиками на трибунах
Фото: EPA

Союз европейских футбольных ассоциаций не будет менять формат проведения чемпионата Европы 2020, перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года. Об этом сообщает сайт УЕФА.

"УЕФА намерен провести Евро 2020 в 12 первоначально запланированных городах. Евро – это ведущее соревнование по футболу для национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового развития футбола", – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

В то же время из-за пандемии COVID-19 решение о присутствии зрителей на матчах чемпионата Европы 2020 Союз европейских футбольных ассоциаций примет в начале апреля. Чеферин настроен оптимистично.

"Важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне – июле. Болельщики – это большая часть того, что делает футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть их на стадионы", – отметил президент УЕФА.

В организации рассматривают четыре сценария допуска болельщиков на матчи чемпионата: полные трибуны, 50–100% заполняемости, заполняемость в 20–30% и вариант проведения матчей без зрителей. 

Возможно, зрителям придется предъявить доказательства вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19, чтобы пройти на трибуны, отмечает The Telegraph. В УЕФА допускают также увеличение количества игроков в заявках национальных сборных на Евро 2020 или же разрешение иметь игроков, которых в случае заражения кого-то в команде можно будет включить в заявку. Это позволит избежать отмены или переноса матчей чемпионата. 

В январе в интервью изданию Münchner Merkur/tz глава правления футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге сообщал, что из-за пандемии коронавируса в УЕФА раздумывают над возможностью проведения Евро 2020 в одной стране. В организации отказалась комментировать слова Румменигге.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен пройти на лондонском стадионе "Уэмбли". УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Как информирует сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

На чемпионате Европы в группе "С" Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: футбол, Украина, УЕФА, сборная Украины, стадион, чемпионат, соревнования, Александер Чеферин, чемпионат Европы, пандемия, коронавирус, национальная сборная
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