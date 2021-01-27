Сильный ветер и до 40 см снега. В нескольких регионах Украины из-за ухудшения погоды объявили красный уровень опасности

Из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов Украины возможно нарушение и прекращение движения транспорта, отключение населенных пунктов от энергоснабжения, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В ряде регионов Украины прогнозируют сильный снег и налипание мокрого снега Фото: dsns.gov.ua

27-го и 28 января в нескольких областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и обильные снегопады, предупредил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В связи с активизацией циклона в Одесской и Николаевской областях прогнозируют прирост снежного покрова на 30–40 см, усиление скорости ветра до 15–20 м/с, сильную метель, снежные заносы и налипание мокрого снега. В связи с этим в регионах объявили самый высокий – третий (красный) уровень опасности.

Второй (оранжевый) уровень опасности объявили в Кировоградской области – там ожидается мокрый снег (прирост покрова до 20 см) и налипание мокрого снега.

Первый (желтый) уровень опасности в связи с ожидаемой гололедицей и снегом (до 15 см) объявили в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

"Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", – предупредили в ГСЧС.

В Одесской и Николаевской областях снегопад уже начался, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях идет дождь, проинформировали в ведомстве. Въезд крупногабаритного транспорта в Одессу ограничили.