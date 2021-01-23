Сильный ветер, снег, дожди. Синоптики не советуют идти в Карпаты 24–26 января

На среднегорье Карпат 24–26 января ожидается до 20 см снега, на высокогорье – 30-40 см, сообщили украинские синоптики.

Туристам не рекомендуют ходить в Карпаты Фото: depositphotos.com

Украинские синоптики советуют не идти в Карпаты 24-26 января. Об этом сообщается на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook.

"24-26 января в Карпатах, в результате прохождения фронтов активного циклона с Балкан ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильний ветер (порывы до 14 м / с, на высокогорье – до 20 м / с) значительныет дожди, мокрий снег, снег. На высокогорье – значительный снег, метель", – говорится в сообщении.

На среднегорье ожидается до 20 см снега, на высокогорье – 30-40 см.

"Будет наблюдаться активный перенес снега, образование карнизов, переметы, заносы снега! Настоятельно советуем 24-26 января воздержаться от походов в горы и на высокогорье!" – заявили синоптики.

23 января в Карпатах ожидается оттепель и значительный (третий) уровень снеголавинной опасности.

Скриншот: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах / Facebook

Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды на западе страны 24-25 января. Ожидаются снег, ветер, метели и гололедица.