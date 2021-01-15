В Карпатах заблудился турист, его ищут второй день

25-летний мужчина заблудился во время восхождения на гору Поп-Иван Мармарошский.

Турист заблудился во время восхождения на гору Поп-Иван Мармарошский Фото: depositphotos.com

В Карпатах с четверга, 14 января, ищут 25-летнего туриста из Львова, который заблудился в Карпатах на территории Закарпатской области. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что львовянин потерял ориентир во время восхождения на гору Поп-Иван Мармарошский в Раховском районе недалеко от границы с Румынией.

Около 21.20 поиски пропавшего туриста были приостановлены из-за сильной метели. На тот момент в горах намело до одного метра снега, видимость составляла не более пяти метров. Утром в пятницу, 15 января, поисково-спасательные работы возобновили.

Изданию Zaxid.net в пресс-службе областного управления ГСЧС рассказали, что мужчина сам сообщил спасателям о том, что заблудился. В последний раз с ним удалось выйти на связь вечером 14 января, но без точных координат найти его пока не смогли.

По состоянию на 12.00 сегодня пропавшего туриста не нашли. К его поискам привлекли пограничников.