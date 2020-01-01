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В канун Нового года в Карпатах спасли 11 туристов – ГСЧС

Шестеро лыжников травмировались 31 декабря во время катания на горе Высокий Верх в Закарпатье, еще пятеро туристов заблудились во время прогулки на горе Секул, рассказали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

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Заблудившиеся туристы в медицинской помощи не нуждались
Заблудившиеся туристы в медицинской помощи не нуждались
Фото: pixabay.com

31 декабря в Карпатах спасатели оказали помощь 11 туристам. Об этом 1 января проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

В ведомстве отметили, что в течение дня спасатели оказали помощь шестерым лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх в Закарпатье.

"Сотрудники ГСЧС транспортировали пострадавших к подножию горы, где медики оказали им профессиональную помощь", – отметили в пресс-центре.

Кроме того, 31 декабря спасатели оказали помощь группе из пяти туристов, которые заблудились во время прогулки на горе Секул возле населенного пункта Коростов.

"На поиски была отправлена славская поисково-спасательная группа из шести спасателей, вскоре туристы были найдены, в медицинской помощи они не нуждались", – добавили в ГСЧС.

Теги: Украина, ГСЧС, Карпаты, помощь, туристы, спасатели, травма, пострадавшие
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