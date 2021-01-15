В Украине выпало до 35 сантиметров снега, в Карпатах сохраняется угроза схода лавин

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила о третьем уровне опасности схода лавин из-за снегопадов и метелей на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В большинстве областей страны сегодня идет снег Фото: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах / Facebook

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сегодня утром, 15 января, предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской области.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность значительное снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении спасателей.

По информации синоптиков, возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра рекомендовал в Facebook воздержаться сегодня от походов в горы.

Мороз в Украине с утра 15 января достиг -12 °С, в большинстве областей страны идет снег. На перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега, рассказали в "Укравтодоре".

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от пяти до десяти сантиметров снега. В этих регионах продолжаются снегопады. Температура воздуха по Украине составляет от -10 до -2 °С, а в Одесской области от -12 до +2 °С.

В Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ровненской, Черкасской областях на дорогах снег, местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.

На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10-4. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, Львовской на дороге снежная каша, в Ивано-Франковской покрытие заснеженное.