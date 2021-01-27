"Большая семерка" призвала освободить Навального, МИД РФ назвал это "антироссийским демаршем"

В МИД РФ посоветовали государствам G7 и Евросоюзу "тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах".

Призыв G7 объяснить применение химического оружия и арест оппозиционного политика в МИД РФ назвали "грубым вмешательством во внутренние дела" и "недружественным шагом" Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и верховный представитель ЕС по иностранным делам осудили арест в России оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7, опубликованном 26 января на сайте правительства Великобритании.

В заявлении арест Навального назван "политически мотивированным", а судебные решения относительно него – явно необоснованными. Министры призвали немедленно освободить его и всех задержанных во время демонстраций 23 января мирных демонстрантов и журналистов.

"Мы призываем Россию соблюдать свои национальные и международные обязательства и освободить произвольно задержанных 23 января за осуществление своего права на мирные собрания. Жестокое подавление полицией права людей выражать свое мнение недопустимо. Эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России", – говорится в заявлении.

Министры иностранных дел G7 упомянули, что Навальный был отравлен "Новичком", напомнили об обязательствах России по Конвенции о химическом оружии и призвали российские власти "расследовать и достоверно объяснить использование химического оружия на своей территории".

"Подтвержденное применение химического оружия против оппозиционного политика, а также последнее задержание господина Навального еще больше подрывают демократию, независимые голоса и политический плюрализм в России", – подчеркнули в G7.

В ответ министерство иностранных дел РФ раскритиковало страны G7, назвав их "некогда уважаемым объединением". Соответствующее заявление размещено 27 января на сайте МИД РФ.

В российском ведомстве заявили, что обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств безосновательны, а заявление G7 и Евросоюза расценили как "грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг".

"Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", – говорится в заявлении.

Ведомство призвало страны "Семерки" и Евросоюз "строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан".

"Настоятельно рекомендуем каждому государству "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", – заявили в МИД РФ.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.