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Борис Акунин
Борис Акунин

Российский писатель. Живет в Великобритании.


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Когда полицейский бьет женщину ногой в живот, он бьет по системе, которую защищает. Страх ее противников притупится, и произойдет взрыв

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Иногда хочется говорить простые, тривиальные вещи. Комментаторы наверняка напишут, какой я наивный и как я оторвался от российской жизни. Пускай.

Начну с аксиомы. Власть должна быть взрослее народа, которым она управляет. Когда власть ведет себя инфантильно, она теряет лицо.

Это взрослое поведение – твердить, что человек-без-имени никому не нужен и мало кому интересен, когда число просмотров фильма-обвинения приближается к 100 млн?

Это взрослое поведение – заявлять: "дворец не скажем чей, а при чем тут ФСО – спрашивайте у ФСО"?

И, господи, разве дело в дворце?

Вот у меня в Facebook большая аудитория. В ней есть сторонники Навального, есть противники Навального, есть люди, вообще не интересующиеся политикой (таких, вероятно, большинство).

Я хочу всех вас, вне зависимости от наличия или отсутствия политических взглядов, спросить: вы хотите, чтобы улицы и площади вашей страны однажды превратились в поле боя? А если так пойдет дальше, это непременно случится.

В проблемной стране всегда будет оппозиция. Она будет задавать власти неприятные вопросы и предъявлять претензии. Если таких людей много и их не пускают в парламент – они выйдут на улицы. Можно, конечно, лукашенствовать и дальше, но к чему это приведет?

Применение грубой силы всегда сопровождается жестокостью и несправедливостью, что настраивает против власти все больше людей. Когда осатаневший полицейский бьет женщину ногой в живот, он тысячекратно сильней бьет по той системе, которую защищает. И увеличивает число ее противников. Страх притупится, сменится встречным ожесточением. Рано или поздно произойдет взрыв. Так бывает всегда.

Перестаньте изображать Навального уголовником. Он не преступник, он всего лишь лидер оппозиции. Зарегистрируйте уже, наконец, его партию. Не мешайте ей и другим несогласным собрать на выборах столько голосов, сколько они соберут. Пусть задают свои вопросы не на площадях, а в парламенте. Тогда вместо драки будет дискуссия. И можно будет всем как-то уживаться в одной стране, не страшась завтрашнего дня.

Источник: Акунин Чхартишвили / Facebook

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Теги: Россия, Алексей Навальный, Борис Акунин, ОМОН, ФСО, полицейский
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