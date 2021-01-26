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Лукашенко: Нас будут шатать и раскачивать. Вы это видите уже по России

Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Беларуси и РФ не стали неожиданностью для руководства этих стран.

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Лукашенко: Мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним
Лукашенко: Мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 26 января, назначая на пост госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, заявил, что ситуацию в стране будут "шатать" так же, как в России, где в минувшие выходные прошли массовые акции протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", – сказал Лукашенко, обращаясь к Вольфовичу.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, акции протеста
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