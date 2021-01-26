Лукашенко: Нас будут шатать и раскачивать. Вы это видите уже по России

Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Беларуси и РФ не стали неожиданностью для руководства этих стран.

Лукашенко: Мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 26 января, назначая на пост госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, заявил, что ситуацию в стране будут "шатать" так же, как в России, где в минувшие выходные прошли массовые акции протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", – сказал Лукашенко, обращаясь к Вольфовичу.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.