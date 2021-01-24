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Страны Балтии выступили за введение новых санкций против России, хотят наказать ответственных за подавление протестов

Эстония, Латвия и Литва призвали немедленно освободить мирных демонстрантов, которых задержали на акциях протеста в поддержку Алексея Навального в России.

23 января в РФ на митингах задержали более 3 тыс. человек
23 января в РФ на митингах задержали более 3 тыс. человек
Фото: ЕРА

Эстония, Латвия и Литва осудили массовые задержания на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в Twitter. 

"Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты", – написал он. 

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек. "Медуза" пишет, что это самое массовое задержание на акциях протеста за всю историю России.

Новые акции протеста анонсировали на следующие выходные.

Полицейские применяли силу к протестующим, митинги разгоняли. В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина вечером 23 января подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на митинге, и спросила: "Зачем вы его схватили?" Полицейский ответил: "С проезжей части!" – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала, ее госпитализировали.

Издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Латвия, Эстония, Литва, Алексей Навальный, протесты, Урмас Рейнсалу
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