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В Германии из-за снегопада частично приостановлено железнодорожное движение. Не курсируют поезда в Нидерланды

Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами временно приостановлено, сообщила пресс-служба концерна Deutsche Bahn.

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В Германии снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля
В Германии снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля
Фото: EPA

В большей части Германии из-за снегопада и ледяных дождей до 8 февраля приостановлено железнодорожное движение. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба концерна Deutsche Bahn.

"Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда Intercity Express (ICE) между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом", – заявили в компании.

В концерне рассказали, что циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по ряду маршрутов внутри Германии: 

  • из Берлина в направлении Ганновер/Кельн, Эрфурт, Франкфурт и Мюнхен;
  • из Гамбурга в направлении Дортмунд/Кельн, Ганновер, Франкфурт и Мюнхен;
  • из Дрездена в направлении Лейпцига, Франкфурта, Ганновера и Кельна;
  • от Франкфурта в направлении Лейпцига, Дрездена, Берлина, Ганновера и Гамбурга;
  • между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также между Гамбургом и Вестерландом;
  • между Ганновером и Норддайх Моле, а также между Мюнстером (Вестф) и Норддайх Моле/

"Поскольку объявлено о новых снегопадах улучшения ситуации в настоящие время не ожидается", – говорится в сообщении.

DW ссылаясь на данные метеорологов заявили, что снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля. Местами снежный покров составит от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы могут быть выше одного метра.

В отдельных городах и регионах власти и правоохранители призвали граждан оставаться дома.

Теги: Германия, Нидерланды, Берлин, Амстердам, снегопад, Мюнхен, циклон, Гамбург, Deutsche Bahn
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