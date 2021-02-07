В Германии из-за снегопада частично приостановлено железнодорожное движение. Не курсируют поезда в Нидерланды

В большей части Германии из-за снегопада и ледяных дождей до 8 февраля приостановлено железнодорожное движение. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба концерна Deutsche Bahn.
"Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда Intercity Express (ICE) между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом", – заявили в компании.
В концерне рассказали, что циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по ряду маршрутов внутри Германии:
"Поскольку объявлено о новых снегопадах улучшения ситуации в настоящие время не ожидается", – говорится в сообщении.
DW ссылаясь на данные метеорологов заявили, что снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля. Местами снежный покров составит от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы могут быть выше одного метра.
В отдельных городах и регионах власти и правоохранители призвали граждан оставаться дома.