На трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, пострадало три человека

В результате ДТП вблизи села Сынив Ровенской области одного пассажира доставили в больницу, еще двух отпустили после оказания помощи медиками "скорой".

Около 7.00 на автодороге вблизи села Сынив Ровенской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и снегоочистительной машины, в результате пострадали три человека. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба полиции Ровенской области на своей странице в Facebook.

"Предварительно травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, у него диагностировали незначительные телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Пассажиров маршрутки пересадили в другое транспортное средство.

"По внешним признакам оба водителя трезвые, но они будут проходить освидетельствование на состояние опьянения", – добавили в полиции.

Синоптики прогнозируют сегодня снег и метели по всей территории Украины. В западных, северных и центральных областях выпадет большое количество снега. На юге страны и в Карпатском регионе ожидается мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица.