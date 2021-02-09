Юрчишин: Притула не входит в руководство "Голоса", но остается членом партии

Украинский шоумен Сергей Притула не входит в руководство партии "Голос", но продолжает с ней сотрудничать. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил народный депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Юрчишин.

"На последнем съезде было переизбрано руководство партии "Голос". Притула не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы. Я со своей стороны не имею информации, что он прекращает общение с активом партии. Переизбрание руководства – нормальная демократическая процедура. По нашему уставу предложение по персональному составу подает глава партии Кира Рудик. Она представила новый состав руководства, за него проголосовали", – сообщил Юрчишин.

8 февраля стало известно, что Притула больше не является заместителем главы партии "Голос". Такое решение было принято 29 января на съезде партии, где полностью обновили состав политсовета и приняли ряд технических решений.

В конце января шоумен попал в скандал, связанный с выходом шоу "Где логика?" на "Новом канале". Премьера программы запланирована на 9 марта, ведущий – Притула. Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production.

Маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан отметила, что у украинского телеканала нет договоренностей с россиянами и что в РФ производят ряд шоу по адаптированным форматам. На вопрос, кому принадлежат права на формат шоу "Где логика?", Балабан ответить не смогла.

28 января Притула сообщил, что в следующих сезонах проекта не будет участвовать, если выяснится, что его разработали в России.