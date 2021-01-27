На "Новом канале" стартует шоу с Притулой, похожее на российское. Телеканал договоренности с россиянами отрицает

Весной на украинском "Новом канале" стартует новое шоу "Где логика", в котором ведущим будет шоумен Сергей Притула. Формат программы очень похож на шоу, уже пять лет выходящее на российском телеканале ТНТ.

9 марта на "Новом канале" состоится премьера шоу "Где логика?", ведущим которого будет шоумен Сергей Притула. Анонс передачи появился на YouTube-телеканале 18 января.

На сайте телеканала говорится, что суть шоу состоит в соревновании между двумя звездными командами мужчин и женщин. Участники должны будут на скорость разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между различными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимации. При этом на канале подчеркивают, что специально подбирают команды так, чтобы соперниками оказались люди, которых что-то связывает.

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Видео: Новый Канал / YouTube

Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production. При этом шоу похоже на украинское даже оформлением студии.

ВИДЕО

Видео: super user / YouTube

Издание hromadske обратилось за комментарием к Притуле, однако он сообщил, что пока не знает, связано ли шоу "Где логика?" с российским телеканалом.

В то же время маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан отметила, что у украинского телеканала нет договоренностей с россиянами.

"Это шоу так же продолжается в России, как и другие форматы, которые реализуют на ряде территорий. И "Голос страны" там продолжается, но по-другому называется, и "Кто сверху?", которое есть на "Новом канале", транслируют на телеканале "Пятница!" – отметила Балабан.

На вопрос, кому принадлежат права на формат шоу "Где логика?", Балабан ответить не смогла.