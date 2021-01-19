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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Разбитое сердце, Зеленский, Тодоренко, Притула, "Орел и решка", ню. Интервью Гордона с Лесей Никитюк. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинской телеведущей Лесей Никитюк. Беседа основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордон с Никитюк продолжалась полтора часа. В интервью Никитюк рассказала о своем детстве и подпольной коммерческой деятельности, о переезде из Хмельницкого в Киев, о знакомстве с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, о съемках в шоу "Орел и решка", об украинской телеведущей Регине Тодоренко и ее свадьбе с российским певцом Владом Топаловым, о работе с ведущим Сергеем Притулой, об участии в шоу "Танцы со звездами", съемке ню, любви и одиночестве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН. 

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работала принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место

Активно ведет свои соцсети. На страницу Никитюк в Instagram подписано 3,6 млн человек. 

Теги: телевидение, Дмитрий Гордон, Хмельницкий, шоу-бизнес, Владимир Зеленский, Регина Тодоренко, Сергей Притула, Леся Никитюк, Танцы со звездами, Орел и решка, Влад Топалов
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