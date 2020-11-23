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23 ноября, 2020
 
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"Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой

По словам украинской ведущей Леси Никитюк, на создание нового образа ее вдохновили судьи проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

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Никитюк: Улыбнулись вчера?
Никитюк: Улыбнулись вчера?
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 23 ноября в Instagram обнародовала фото и видеоролик, сделанные за кулисами полуфинала шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

На снимках и видео Никитюк запечатлена в образе черного лебедя с лысой головой – в таком виде она появилась в 13-м эфире проекта, заняв место приглашенного судьи.

"Чего не сделаешь ради публики, ради вас! В такое-то время. Улыбнулись вчера?" – подписала она публикацию.

Во время прямого эфира Никитюк объяснила, что на создание образа ее вдохновили судьи проекта.

"Я взяла всего понемножку от членов жюри – черного лебедя и черную душу от Кати Кухар, большой танцевальный опыт и небольшую пенсию от Григория Чапкиса, ну и все самое лучшее – от Влада Ямы", – заявила она.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Во время полуфинала Никитюк оценивала выступления полуфиналистов вместе с Кухар, Ямой и Чапкисом. По итогам полуфинала ни одна из трех пар-участниц не покинула проект.

Теги: Леся Никитюк, Танцы со звездами
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