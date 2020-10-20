"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения

Украинская телеведущая Леся Никитюк заявила, что этот день рождения стал праздником ее мечты, на котором, однако, не хватало только украинской певицы Верки Сердючки.

Никитюк: В этом году решила сделать день рождения своей мечты Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 20 октября на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на фоне цветов и гелиевых шаров.

"В этом году решила сделать день рождения своей мечты – дом, салат, шуба, родные и близкие. Не хватало только Верки Сердючки", – подписала фото Никитюк.

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым.

Никитюк вернулась в проект в 13-м сезоне в паре с актрисой и ведущей Региной Тодоренко.

С января 2018 года Никитюк ведет шоу на "Новом канале" под названием "Хто зверху?". В конце сентября ведущая заявила, что намерена взять тайм-аут в работе.