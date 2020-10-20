"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения

Украинская телеведущая Леся Никитюк 20 октября на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на фоне цветов и гелиевых шаров.
"В этом году решила сделать день рождения своей мечты – дом, салат, шуба, родные и близкие. Не хватало только Верки Сердючки", – подписала фото Никитюк.
Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым.
Никитюк вернулась в проект в 13-м сезоне в паре с актрисой и ведущей Региной Тодоренко.
С января 2018 года Никитюк ведет шоу на "Новом канале" под названием "Хто зверху?". В конце сентября ведущая заявила, что намерена взять тайм-аут в работе.