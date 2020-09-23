"Теперь можно взять паузу". Никитюк объявила тайм-аут в карьере

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила в Instagram, что намерена взять тайм-аут в работе.
"А вот теперь можно и взять небольшую паузу... "Le Маршрутка" скоро в эфире, "Хто зверху?" вы уже смотрите, на "Танцах со звездами" отстрелялась в прямом смысле слова. Так что все! Осенью вам будет что смотреть на экранах, а мне надо взять паузу и подумать, что дальше", – написала она.
Никитюк заверила, что очень любит свою работу, но все свои знания она уже использовала и ей нужно учиться.
Она призналась, что поступила в бизнес-школу, а также хочет совершенствовать знание английского языка.
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А вот теперь можно и взять небольшую паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова * .. Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі.... Зрозуміи * те мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі своі * знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу;( Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англіи * ську мову нарешті доб’ю * ну і китаи * ськии * вже забула * Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся * Міи * вчорашніи * образ Hair @prus_hairstylist * Makeup * @my.shura Стиль Жуи * ков Photo @rostickdesign
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.