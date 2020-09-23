"Теперь можно взять паузу". Никитюк объявила тайм-аут в карьере

Украинская телеведущая Леся Никитюк заявила, что займется своим образованием.

Никитюк: Осенью вам будет что смотреть на экранах, а мне надо взять паузу и подумать, что дальше Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила в Instagram, что намерена взять тайм-аут в работе.

"А вот теперь можно и взять небольшую паузу... "Le Маршрутка" скоро в эфире, "Хто зверху?" вы уже смотрите, на "Танцах со звездами" отстрелялась в прямом смысле слова. Так что все! Осенью вам будет что смотреть на экранах, а мне надо взять паузу и подумать, что дальше", – написала она.

Никитюк заверила, что очень любит свою работу, но все свои знания она уже использовала и ей нужно учиться.

Она призналась, что поступила в бизнес-школу, а также хочет совершенствовать знание английского языка.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.