Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2020
 
Новости

"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что на отдыхе за семь дней сделала 286 снимков.

Никитюк: Задумалась о том, насколько круто наконец улететь на отдых...
Никитюк: Задумалась о том, насколько круто наконец улететь на отдых...
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram фото, для которых позировала в ярко-розовом раздельном купальнике.

"Задумалась о том, насколько круто наконец улететь на отдых... Менять купальники, делать фотки, плавать, делать фотки, загорать, делать фотки, носить тарелки с едой, делать фотки. Сколько фоток вы делаете за семь дней отпуска? У меня уже 286", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Опять купальник задом наперед надела", – отметил cotigoniy.

"Леся, вам так красиво с животиком", – заявила lora_nika21.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.
Теги: купальник, телеведущая, шоу, Леся Никитюк, фото, живот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
Елена ПОСКАННАЯ
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Елена КРАВЧЕНКО
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS