"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что на отдыхе за семь дней сделала 286 снимков.

Никитюк: Задумалась о том, насколько круто наконец улететь на отдых... Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram фото, для которых позировала в ярко-розовом раздельном купальнике.

"Задумалась о том, насколько круто наконец улететь на отдых... Менять купальники, делать фотки, плавать, делать фотки, загорать, делать фотки, носить тарелки с едой, делать фотки. Сколько фоток вы делаете за семь дней отпуска? У меня уже 286", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Опять купальник задом наперед надела", – отметил cotigoniy.

"Леся, вам так красиво с животиком", – заявила lora_nika21.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".