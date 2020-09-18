"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram фото, для которых позировала в ярко-розовом раздельном купальнике.
"Задумалась о том, насколько круто наконец улететь на отдых... Менять купальники, делать фотки, плавать, делать фотки, загорать, делать фотки, носить тарелки с едой, делать фотки. Сколько фоток вы делаете за семь дней отпуска? У меня уже 286", – написала она.
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* задумалась про те, на скільки круто нарешті полетіти на відпочинок...міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з і * жею, робити фотки * скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? В мене вже 286 * Photo by дівчата з сусіднього бунгало *
Подписчики прокомментировали снимки.
"Опять купальник задом наперед надела", – отметил cotigoniy.
"Леся, вам так красиво с животиком", – заявила lora_nika21.
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".