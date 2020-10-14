"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере

По словам украинской телеведущей Леси Никитюк, неудача в карьере стала причиной затяжной депрессии и лишних килограммов.

Никитюк: Несколько месяцев у меня была депрессия Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк считает своим самым большим провалом то, что продюсеры передачи "Орел и Решка" заменили ее в шестом сезоне проекта ведущей Настей Короткой. Об этом она рассказала в интервью, которое 12 октября опубликовано на сайте издания "Телегид".

"Это стало большой неожиданностью и потрясением. Несколько месяцев у меня была депрессия – я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы. За это время поправилась на 12 килограммов!" – рассказала Никитюк.

По словам ведущей, справиться с ситуацией ей помог друг, имя которого она не назвала.



Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым.

В шестом сезоне (2013) ведущей шоу стала Настя Короткая – на тот момент невеста Беднякова. Никитюк вернулась в проект в 13-м сезоне в паре с актрисой и ведущей Региной Тодоренко.

С января 2018 года Никитюк ведет шоу на "Новом канале" под названием "Хто зверху?".