"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала снимки, снятые во время отдыха на море.

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram обнародовала снимки, сделанные на пляже. Она позировала в черном раздельном купальнике со стрингами.



"Посейдон объявил кастинг на лучшую русалку Кемера", – написала она и добавила, что не может выбрать самый удачный снимок.

"Шок-контент!" – заявил andrew_yakubov.

"Ой-ой-ой, какая секси-шпекси", – написала liya_li__.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".



В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.