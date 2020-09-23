Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег

Украинская телеведущая Леся Никитюк заявила, что мама называет ее транжирой.

Никитюк: Могу позволить себе тратить деньги на дорогие вещи и люблю это делать Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк в интервью сайту "Нового канала" призналась, что считает себя экономной.

"Мама говорит, что я транжира, хотя считаю себя экономным человеком. Могу позволить себе тратить деньги на дорогие вещи и люблю это делать. Как по мне, лучше, чтобы в гардеробе была одна, но дорогая футболка. Она и подходит ко всему, и носится дольше", – рассказала она.

Никитюк рассказала, что тратит больше всего на белье и туфли.

"За последние готова отдать около $1 тыс. за пару. Ношу обувь обычно долго – до двух лет, а то и больше", – отметила она.

Самой дорогой покупкой Никитюк является автомобиль. Сколько именно она заплатила за него и какую марку предпочла, телеведущая не сказала.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом