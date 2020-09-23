Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег

Украинская телеведущая Леся Никитюк в интервью сайту "Нового канала" призналась, что считает себя экономной.
"Мама говорит, что я транжира, хотя считаю себя экономным человеком. Могу позволить себе тратить деньги на дорогие вещи и люблю это делать. Как по мне, лучше, чтобы в гардеробе была одна, но дорогая футболка. Она и подходит ко всему, и носится дольше", – рассказала она.
Никитюк рассказала, что тратит больше всего на белье и туфли.
"За последние готова отдать около $1 тыс. за пару. Ношу обувь обычно долго – до двух лет, а то и больше", – отметила она.
Самой дорогой покупкой Никитюк является автомобиль. Сколько именно она заплатила за него и какую марку предпочла, телеведущая не сказала.
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом