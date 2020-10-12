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12 октября, 2020
 
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"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала фото в стрингах.

Никитюк: Найдите в небе сердечко и поставьте его мне в комментариях!
Никитюк: Найдите в небе сердечко и поставьте его мне в комментариях!
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram обнародовала снимки, сделанные на пляже. Она позировала в черном раздельном купальнике со стрингами.

"Шэрон Стоун. Молодые годы. Найдите в небе сердечко и поставьте его мне в комментариях! Я поставлю взамен", – написала она.

Подписчики прокомментировали пост.

"В таких трусах удобно ставить уколы", – написал george.bolshakov.

"Орешки что надо!" – заявила julia.levchinskaya.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

Теги: купальник, телеведущая, Леся Никитюк, фото, стринги
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