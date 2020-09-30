"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала два снимка, на которых запечатлена с разной комплекцией.

Никитюк: Такие они в жизни, те Instagram-невесты Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена верхом на лошади. Второе фото – обработанное с помощью программы, которая позволяет зрительно увеличить тело.

"Instagram/жизнь. Такие они в жизни, те Instagram-невесты", – написала она.

"Вы как кукла Барби на первом фото! На втором – Барби беременная", – написала подписчица marija_oliinuk.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.