"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена верхом на лошади. Второе фото – обработанное с помощью программы, которая позволяет зрительно увеличить тело.
"Instagram/жизнь. Такие они в жизни, те Instagram-невесты", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Инстаграм/Жизнь.. Такі вот, вони в житті ті інстаграм-нєвєсти *
"Вы как кукла Барби на первом фото! На втором – Барби беременная", – написала подписчица marija_oliinuk.
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.