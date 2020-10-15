Бульвар Шоубиз
 
15 октября, 2020
 
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"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения

По словам украинской телеведущей Леси Никитюк, люди в ее жизни делятся на две категории – тех, с кем она общается по рабочим вопросам, и тех, с кем может позволить более глубокую связь.

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Никитюк была ведущей шоу "Орел и решка"
Никитюк была ведущей шоу "Орел и решка"
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк в интервью, которое 12 октября опубликовано на сайте издания "Телегид", сообщила, что сейчас не пускает новых людей в свою жизнь. 

"Когда достигаешь определенного статуса, с тобой многие хотят дружить. Не потому, что ты просто хороший человек. Поэтому сейчас новых людей в свою жизнь не пускаю. Рядом есть те, с которыми общаюсь по рабочим вопросам, и те, с кем можно позволить более глубокую связь", – рассказала она.

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым.

В шестом сезоне (2013) ведущей шоу стала Настя Короткая – на тот момент невеста Беднякова. Никитюк вернулась в проект в 13-м сезоне в паре с актрисой и ведущей Региной Тодоренко. 

С января 2018 года Никитюк ведет шоу на "Новом канале" под названием "Хто зверху?". В конце сентября ведущая заявила, что намерена взять тайм-аут в работе.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк
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