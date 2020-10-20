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20 октября, 2020
 
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Никитюк в день рождения рассказала о лучшем подарке

Украинская телеведущая Леся Никитюк в новом посте поблагодарила бога, родителей и друзей.

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Никитюк исполнилось 33 года
Никитюк исполнилось 33 года
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram 19 октября обнародовала фото, на котором запечатлена в белой блузе и венке из красных цветов. Пост она приурочила к своему 33-летию.

"Надела веночек, села на стульчик и жду поздравлений. Я благодарю бога за возможности и реализацию! Спасибо родителям за свой оптимизм. Спасибо друзьям за то, что вы есть. Лучший подарок – это "Le Маршрутка" в 18.00 на "Новом канале" и вафельный торт мамы Кет. А вам, мои любимые, 3,5 млн конфет с орешком", – написала она.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

Теги: телеведущая, шоу, Леся Никитюк
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