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10 ноября, 2020
 
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Никитюк в мини позировала в ресторане

Украинская телеведущая Леся Никитюк отметила, что во время карантина рестораны закрываются в 22.00, поэтому она успела съесть только торт.

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Никитюк: Режим "шальная императрица" включили и сразу выключили
Никитюк: Режим "шальная императрица" включили и сразу выключили
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 9 ноября на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в черной мини-юбке и черном коротком топе с длинными рукавами на фоне винной витрины в ресторане.

"Режим "шальная императрица" включили и сразу выключили – заведения [работают] до 22.00. Но торт я съесть успела", – поделилась ведущая.

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом. Сейчас она ведет шоу "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал, что в Украине планируют ввести "карантин выходного дня", который предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Теги: карантин, ресторан, Леся Никитюк
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