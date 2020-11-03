"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу

Украинская телеведущая Леся Никитюк в ролике, напоминающем серию видео об этикете от ее коллеги Ольги Фреймут, рассказала, как правильно есть вареники с вишней.

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram показала, как правильно есть вареники с вишней.

"Простые правила этикета от леди Л", – отметила Никитюк.

Она перед камерой откусила половину вареника, но отметила, что так есть неправильно, поскольку сок от вишен вылился на руку.

По мнению Никитюк, вареник следует погружать в рот целиком.

"Эти правила должен знать каждый", – написала она в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Эти правила должен знать каждый * Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 3 Ноя 2020 в 12:43 PST

"Подъ...бала", – отметил yyoulmarryyy.

"А что такое, кого тролльнула?" – спросила 88milam88.

"[Телеведущую Ольгу] Фреймут", – ответил yyoulmarryyy.

"Троллинг высшего пилотажа!" – написала galinasokolukraine.

Ролик, представленный Никитюк, напоминает серию видео ее коллеги Ольги Фреймут, которые та отмечает хештегом "этикет с Фреймут".

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".



В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.