"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram показала, как правильно есть вареники с вишней.
"Простые правила этикета от леди Л", – отметила Никитюк.
Она перед камерой откусила половину вареника, но отметила, что так есть неправильно, поскольку сок от вишен вылился на руку.
По мнению Никитюк, вареник следует погружать в рот целиком.
"Эти правила должен знать каждый", – написала она в посте.
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"Подъ...бала", – отметил yyoulmarryyy.
"А что такое, кого тролльнула?" – спросила 88milam88.
"[Телеведущую Ольгу] Фреймут", – ответил yyoulmarryyy.
"Троллинг высшего пилотажа!" – написала galinasokolukraine.
Ролик, представленный Никитюк, напоминает серию видео ее коллеги Ольги Фреймут, которые та отмечает хештегом "этикет с Фреймут".
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.