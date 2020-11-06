Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала в сети ироничное видео с участием двух пластиковых игрушек.

Украинская телеведущая Леся Никитюк 6 ноября на своей странице в Instagram разместила короткий ролик, который назвала "Простые правила измены от Леси Никитюк".

"Как отличить случайную измену от неслучайной?" – анонсировала она видео.

В ролике Никитюк на примере пластиковых игрушек воспроизвела два варианта диалога между сексуальными партнерами. При этом во втором случае один из партнеров извинился за то, что вступил в половой контакт, подчеркнув, что сделал это случайно.

В комментариях к ролику ведущая отметила, что он не является пародией тех видеоработ, которые снимает ведущая Ольга Фреймут об этикете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну если понравится.... буду делать рубрику #Простіправила Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 6 Ноя 2020 в 4:20 PST

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет шоу "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

Ранее Никитюк опубликовала видео о том, как правильно есть вареники – оно напомнило ее подписчикам ролики, которые публикует Фреймут.