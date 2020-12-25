"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте

Украинская телеведущая Леся Никитюк позировала на фоне новогодней елки.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в черном мини-платье с глубоким декольте. На снимке она запечатлена на фоне новогодней елки.

"Пластика или натюрель? Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? Второго или четвертого размера? Очень интересно", – написала она.

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"Ох и Леся! Хулиганка!" – прокомментировала подписчица lyubov_instaofficial.

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы "Хто зверху?" и "Le Маршрутка" на "Новом канале".