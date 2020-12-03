"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ

Украинская телеведущая Леся Никитюк посмеялась над девушками, чрезмерно увеличивающими губы с помощью косметики.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram коллаж из четырех снимков.

"Эволюция губ! Отмечай подругу", – написала она.

На снимках Никитюк запечатлена с темной помадой: на первом – накрашенной по контуру губ, на втором – немного выходящей за контур, на третьем – заметно выходящей за границы губ, и на четвертом – размазанной по всему лицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Подписчики отреагировали на пост.

"Немного вышла за контур", – написала alinchik__malinchik.

"Леся, ну насмешила! Ты супер" – прокомментировала vitazhuk_.

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы "Хто зверху?" и "Le Маршрутка" на "Новом канале".