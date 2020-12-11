Никитюк в мини показала вид сзади

Украинская телеведущая Леся Никитюк позировала перед зеркалом спиной к объективу.

Украинская телеведущая Леся Никитюк 10 декабря разместила в Instagram фото, на которых запечатлена перед зеркалом в обнимку с участницей шоу "Кто против блондинок" на "Новом канале" Валерией Полянской.

Они позируют в кадре в блестящих мини-платьях спиной к объективу, при этом фотограф выбрал для съемки нижний ракурс.

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Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы "Хто зверху?" и "Le Маршрутка" на "Новом канале".