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04 января, 2021
 
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"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась снимками из бассейна.

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Никитюк: Аквамен, я жду
Никитюк: Аквамен, я жду
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram несколько снимков, для которых позировала в раздельном купальнике с бикини. Фото были сделаны в бассейне во время отдыха Никитюк в Буковели.

"Аквамен, я жду", – написала она.

"Леся, дети смотрят", – написала подписчица borjooomi.

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача "Орел и Решка", ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы "Хто зверху?" и "Le Маршрутка" на "Новом канале".

Теги: купальник, телеведущая, Леся Никитюк, отдых, фото, бассейн
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