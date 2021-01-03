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03 января, 2021
 
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Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники

"ГОРДОН" рассказывает, как украинские звезды проводят новогодние праздники.

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Ризатдинова проводит праздники в Буковеле
Ризатдинова проводит праздники в Буковеле
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Путешественник и ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вместе с супругой, телеведущей Александрой Кучеренко, отправился на Мальдивы.

"Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой", – написал он 31 декабря в Instagram.

Ведущий отметил, что в этом году не планировал путешествие самостоятельно, а взял турпутевку на Мальдивы.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 1 января в Instagram сообщила, что выступала в новогоднюю ночь перед зрителями, выпив перед этим обезболивающее.

"После нашего очень длинного перелета, добравшись в гостиницу в 21.00, я поняла, что не могу встать. Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22.50 должна была выйти на сцену, где меня ждали", – написала артистка.

Украинский музыкант Dantes (Владимир Гудков) вместе с женой – певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой) встретил Новый год на Бали.

"Пятый день на Бали. Вопреки "Википедии", местные делают ударение на "и". Впервые встретил Новый год в лете", – поделился он впечатлениями.

Артист сообщил, что они с супругой взяли в отпуск 20 книг, но ему удалось прочитать только 50 страниц одной из них.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина 1 января опубликовала фото с мужем, музыкантом Валерием Бебко, сыном и новым питомцем – щенком. Кличку ему пока не придумали, она призвала подписчиков выбрать ее вместе.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном.

Ведущая Лилия Ребрик показала в Instagram, как праздновала Новый год дома с семьей.

Актриса, героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт также отправились отдыхать в Буковель.

"Друзья, с Новым годом! Будьте счастливы и любите друг друга", – сказала она в ролике, опубликованном в Instagram.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал фото с женой Кристиной.

"С новым, 2021 годом от Ostapchuk Family", – написал он.

Украинская исполнительница alyona alyona 31 декабря обнародовала пост с итогами года.

"Анализируя цели и планы, которые я строила в январе 2020 года, из моих уст не сходила улыбка – ну вот кто мог представить, что появится что-то вроде коронавируса и карантинных локдаунов. Писала ли бы я те пункты, зная будущее, – нет. Выполняла ли я то, что планировала, – да, но частично", – написала она.

Позже певица запостила фото в праздничном образе.

Телеведущая Леся Никитюк Новый год провела в Карпатах.

Теги: Новый год, Анна Седокова, The Hardkiss, Анна Ризатдинова, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Дмитрий Комаров, Леся Никитюк, Юлия Санина, Владимир Остапчук, Лилия Ребрик, Валерий Бебко, alyona alyona, Александра Кучеренко, Ксения Мишина, Александр Эллерт
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