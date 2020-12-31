"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово

Рейс проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой отменили из-за непогоды.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 31 декабря в Instagram Stories сообщила, что не смогла вылететь из московского аэропорта Домодедово из-за отмены рейса.

Певица уточнила, что причиной этого стали неблагоприятные погодные условия. Седокова не рассказала, куда собиралась улететь, предложив подписчикам отгадать страну.

Скриншот: annasedokova / Instagram

По словам Седоковой, из-за задержки рейса в аэропорту скопилось много людей.

"Очередь в туалет – 20 человек. Очередь в кафе. Очередь в бизнес-зал", – описала она происходящее.

Скриншот: annasedokova / Instagram

Певица также показала, как выглядит мебель в бизнес-зале для ожидания.

Скриншот: annasedokova / Instagram

По информации "Интерфакса", 31 декабря во всех аэропортах Москвы было отменено 96 вылетов и задержаны 53 рейса. На момент написания публикации певица оставалась в аэропорту.

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале".

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное".

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.