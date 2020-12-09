"Мое сердце в бинтах". Седокова презентовала трек "Привязана к тебе". Аудио

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова назвала новую композицию музыкой, в которую она верит.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 9 декабря презентовала песню "Привязана к тебе". Об этом она написала в Instagram.

"Мое сердце в бинтах. Боже, дай мне сил и дальше делать свою музыку, которой я верю", – прокомментировала премьеру артистка.

Композиция доступна для скачивания и ознакомительного прослушивания в том числе на музыкальной платформе Apple Music.

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Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете.

В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственными именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале".

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное".

1 декабря 2020 года певица сообщила, что подписала контракт с музыкальной компанией Universal.